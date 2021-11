Puerto Iguazú coloca quota de 15 litros por carro

Esta decisão foi tomada devido a invasão de brasileiros a cidade argentina para comprar gasolina a R$ 3

O portal La Voz de Cataratas afirmou que os postos de gasolina de Puerto Iguazú, na Argentina, só devem abastecer até 15 litros por carro. Esta decisão foi tomada ainda no início da tarde desta quarta-feira (3), em reunião dos proprietários de postos de combustíveis da cidade.

A ideia é justamente desestimular a ida de brasileiros e paraguaios para abastecer no local, já que os postos têm uma quota máxima. A gasolina local custa pouco mais de R$ 3 e os brasileiros tem invadido a cidade para abastecer.

Os postos já estavam realizando uma separação dos compradores em estrangeiros e argentinos, com fila exclusiva para cada categoria, agora vem esta nova decisão dos postos.

Segundo La Voz de Cataratas, a medida foi tomada em consenso, depois das queixas dos moradores locais de longas filas que se formaram nos postos, a partir da abertura da fronteira.

O preço da gasolina na Argentina está congelado pelo governo, enquanto no Brasil e no Paraguai varia de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional e (no caso brasileiro) com a variação do real frente ao dólar.