Programa oferece 30 mil vagas em Educação Olímpica e Paralímpica

A partir de março de 2021, o Ministério da Educação (MEC) oferecerá 30 mil vagas destinadas a professores de escolas públicas em Educação Olímpica e Paralímpica do mundo. A ação tem o objetivo de realzar a capacitação desses profissionais no ensino de diversas modalidades, além de promover os valores presente nas práticas esportivas.

Os cursos on-line e gratuitos, oferecidos pelo MEC, terão mais de 120 horas e contarão com apoio do Programa Impulsiona. Professores de educação física ou que sejam responsáveis pelas atividades físicas nas escolas e coordenadores pedagógicos podem se inscrever.

Além disso, a iniciativa disponibilizará gincanas, vídeos, planos de aula e conteúdos complementares prontos para serem desenvolvidos com alunos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

“Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio vão ser muito mais do que uma competição esportiva”, conta Vanderson Berbat, diretor do Instituto Península, parceiro do MEC na formação. “É um momento único de ampliarmos a prática dos valores do esporte, como amizade, excelência e respeito, temas muito importantes nos tempos atuais. Vamos levar essa força para dentro das escolas. ”

Segundo Renato de Oliveira Brito, Diretor de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação, do MEC, “a formação aborda diferentes esportes e valores, contemplando teoria e prática. A educação esportiva será uma ferramenta importantíssima no acolhimento dos estudantes em 2021. Precisamos cuidar do corpo e da mente dos nossos jovens. ”

Com informações do Ministério da Educação