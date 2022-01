Profissão Esporte: EAD gratuito capacita atletas amadores e profissionais

Curso totalmente on-line proporcionará conhecimento sobre leis de incentivos, captação de recursos, preparação mental e fisioterapia, entre outros tópicos fundamentais

Com o objetivo de capacitar atletas amadores e profissionais de Jiu-Jitsu, MMA e artes marciais e impulsioná-los em suas modalidades, a Associação Luta Pela Vida realiza o curso EAD Profissão Esporte, com duração de 70 horas.

Totalmente gratuito e disponível na plataforma Profissão Esporte de 2 de fevereiro a 30 de abril, o curso proporcionará vasta estrutura intelectual e inovadora em tecnologia, serviços e soluções para apoiar os atletas dessas modalidades.

A ideia do curso é mostrar que um lutador de alto rendimento vai muito além do suor que ele despeja diariamente nos treinos. Mostrando ser necessário conhecer também o que se passa fora do tatame e do cage, pois o esporte envolve não só a prática, mas também processos que envolvem captação de recursos e patrocínios, avaliação de performance e planejamento de carreira, entre tantos outros detalhes.

O curso oferece uma série de benefícios como:

• Qualificar os atletas para melhor desenvolvimento profissional

• Aperfeiçoar seu desempenho com conhecimentos técnicos e estudos;

• Orientar sobre os recursos públicos e privados destinados aos atletas

• Instruir para realização de competições regionais, nacionais e internacionais;

•Facilitar a compreensão sobre a Lei de Incentivo ao Esporte e outras formas de patrocínios

Entre as disciplinas que serão ministradas por meio de videoaulas estão: Ética esportiva e doping; Apoio a preparação mental do atleta; Fisioterapia desportiva; Avaliação da performance do atleta; Planejamento de carreira do atleta; e Projeto de patrocínio esportivo.

Na disciplina Leis de Incentivo ao Esporte, Programas de incentivo ao esporte, federais e distritais, os alunos serão apresentados às formas de incentivo de financiamento esportivo, como: Leis Federais de Incentivo ao Esporte, Leis Estaduais de Incentivo ao Esporte, Lei Agnelo Piva (Lei das Loterias), Convênios, Editais públicos e privados e outras fontes, com a finalidade de adquirir conhecimentos para poderem custear seus projetos, sonhos e objetivos.

A iniciativa garante maior conhecimento sobre normas, acesso aos critérios de participação, procedimento de cadastros, além de orientações sobre a elaboração e cadastro do projeto e procedimentos fundamentais para captação de recursos junto às empresas públicas e privadas.

O curso oferecerá, ainda, orientação profissional voltada ao esporte em redes sociais, marketing, planilhas e projetos no âmbito, principalmente, de Brasília e do Entorno.