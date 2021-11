Produto de pet lidera alta de buscas para Black Friday no Google

Nesta quinta, 25, se destacaram tapete higiênico para cachorro, anti-pulgas, ração para gato e suplemento vitamínico, segundo o Google

Joana Cunha

São Paulo, SP

O interesse por produtos para animais de estimação explodiu no Google nos dias que antecedem a Black Friday, segundo dados da empresa sobre a data.

Na manhã de quarta (24), a busca por “pet shop” saltou quase 550%. O termo ficou em primeiro lugar entre os dez com maior crescimento de todas as categorias de produtos. No dia anterior, ele também figurou nos mais pesquisados pelos consumidores, com quase 600% de alta.

Camas para pet, shampoo e comedouro para cachorro estiveram entre os mais procurados na semana. Nesta quinta à tarde (25), se destacaram tapete higiênico para cachorro, anti-pulgas, ração para gato e suplemento vitamínico, segundo o Google.