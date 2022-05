Procon-SP quer que Google explique como protege celulares em caso de roubo

O órgão de defesa do consumidor também quer que a empresa esclareça se, quando o Android é instalado no aparelho

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O Procon-SP notificou o Google nesta quarta-feira (25) para que a empresa preste esclarecimento sobre as medidas de segurança do sistema Android em caso de roubo e furto de celulares.

A entidade quer saber se a empresa oferece bloqueio de sistema operacional para os aparelhos que tiveram o Imei (espécie de identidade do celular) vinculado a algum crime, e se possui tecnologia para impedir o funcionamento do sistema.

Segundo o diretor-executivo do Procon, Guilherme Farid, foi realizada uma reunião com representantes do Google. A empresa, porém, não compareceu ao segundo encontro. “Deste modo, encaminhamos a notificação para obter mais explicações”, afirma ele.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a ação de quadrilhas que roubam celulares e conseguem invadir contas bancárias digitais deixou usuários em alerta e com receio de usar seus dispositivos nas ruas de São Paulo.

Farid diz que esses episódios levaram as pessoas a recorrerem ao Procon.

O órgão de defesa do consumidor também quer que a empresa esclareça se, quando o Android é instalado no aparelho, o sistema operacional identifica e registra o Imei -e se gera vinculação em algum banco de dados do Google.

Procurado, o Google afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto.

A empresa tem até o dia 27 de maio para responder aos questionamentos do Procon.