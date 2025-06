Procissões de Corpus Christi devem reunir milhares de fiéis pelo país

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

As procissões de Corpus Christi devem reunir nesta quinta-feira (19) milhares de pessoas em cidades históricas de Minas Gerais e em municípios do interior de São Paulo que são destinos tradicionais da data.

Os tapetes com desenhos religiosos por onde passam as procissões foram produzidos desde a noite desta quarta-feira (18) por organizadores e voluntários que se reuniram para adornar as ruas.

O Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, comemora o sacramento da eucaristia -no qual católicos acreditam ocorrer a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo- e é celebrada em vários países de tradição cristã.

Igrejas e comunidades católicas espalhadas pelo país preparam tapetes coloridos para decorar as procissões que marcam a data. Durante a procissão, os fiéis caminham pelos tapetes e o sacerdote leva o ostensório (peça que expõe a hóstia consagrada).

Entre os materiais usados estão serragem, areia, folhas, flores e dolomita -espécie de calcário tingido nas cores desejadas. A tradição de montagem de tapetes foi trazida de Portugal para o Brasil durante o período colonial.

Em Ouro Preto, região central de Minas, a expectativa da prefeitura era de reunir cerca de 20 mil pessoas nas celebrações religiosas e culturais durante o feriado. A cidade promove a procissão de Corpus Christi há mais de 300 anos.

A procissão começou por volta das 9h, após a missa no Santuário de Nossa Senhora da Conceição e seguiu até a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Às 19h, está prevista uma nova celebração na igreja de Nossa Senhora do Pilar.

Na vizinha Mariana, a confecção dos tapetes começou às 7h desta quinta, e a procissão está marcada para as 17h, após a missa na praça dos Ferroviários, com a participação das três paróquias da cidade. Na cidade, a confecção dos tapetes é organizada pela Associação Marianense de Artistas Plásticos (AMAP).

Os 27 artistas da entidade se juntam a cerca de 50 voluntários para a produção, que envolve cerca de 50 sacos de serragem, além de pó de café e cal, segundo os organizadores.

Em Belo Horizonte, além da tradicional procissão na igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, que aconteceu na manhã desta quinta, a principal cerimônia católica acontece durante a tarde no Mineirão.

Os portões do estádio abriram às 11h45 para o Torcida de Deus, considerado o maior evento católico de Minas e que marca os 50 anos de história da Arquidiocese de Belo Horizonte. A missa e a procissão acontecem a partir das 17h, e o encerramento está previsto para as 19h30.

Em São Paulo, Matão e Santana do Parnaíba estão entre as cidades mais tradicionais na celebração da data.

Na primeira, cerca de 500 voluntários participaram da produção dos tapetes, que foram feitos principalmente com dolomita, em diferentes cores. A procissão começa por volta das 16h, e 50 mil pessoas são esperadas durante o feriado.

Já em Santana do Parnaíba a passagem sobre os tapetes está programada para começar após a missa das 15h na igreja matriz da cidade, que espera receber 30 mil visitantes.

Além da serragem, a prefeitura disponibilizou materiais como argila, casca de ovo, farinha de trigo, pipoca e pó de café para a confecção de um tapete de 850 metros.