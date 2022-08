Previsão do tempo aponta chance de neve e geada na região Sul esta semana

O Rio Grande do Sul sofreu com os estragos causados pela ventania na noite de segunda (15), com ventos que chegaram a 120 km/h

Maria Tereza Santos

São Paulo, SP

A frente fria associada a um ciclone extratropical ainda deve provocar ventania, tempestades e chuvas de granizo na região Sul do Brasil até quarta-feira (18). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de geada e até neve em determinadas áreas no final desta semana.

A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, afirma que a partir desta quarta (17), com a movimentação do ciclone, a chuva chegará aos estados de Santa Catarina e Paraná, levando ventania e granizo. “No Rio Grande do Sul, o risco de chuva já diminuiu, mas ainda atingirá o norte do estado”, alerta.

Por isso, o Inmet segue com estado de alerta meteorológico de perigo para a região e recomenda à população não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, em caso de rajada de vento, além de desligar aparelhos elétricos e quadros de energia.

“Também é necessário ficar atento às informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, pelos telefones 199 e 193”, orienta Ramos.

A especialista conta que esse será o padrão até quinta-feira (18). Na madrugada de quinta para sexta (19), a chuva dará uma trégua. Porém, o tempo frio fica, com chance de geada, principalmente no sudoeste do Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 3°C e máxima de 13°C, em Florianópolis, 8°C e 14°C, e em Curitiba, 2°C e 11°C “Na região serrana do Sul, em cidades como Bom Jesus e São Joaquim, o tempo fica nublado com possibilidade de queda de neve”, revela Ramos.

O frio deve permanecer no sul do país até sábado (20), quando os termômetros podem marcar -1°C na serra gaúcha e até -6°C no planalto sul catarinense. A partir de domingo, as temperaturas voltam a subir gradativamente.

Ramos relata que o deslocamento do ciclone e da massa de ar frio causará frio no estado de São Paulo na quinta. “Nesse momento, já terá atingido o sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás também”, acrescenta. Na madrugada de sexta para sábado, há chance de geada na região, mas em menor expressão.