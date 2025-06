Preso segundo suspeito de matar engenheiro em roubo a residência em SP

FÁBIO PESCARINI E PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil prendeu na noite desta sexta-feira (6) William Alex Bueno suspeito de ter matado o engenheiro Francisco Paulo de Sebe Filippo, em um latrocínio (roubo seguido de morte) na noite da última quarta-feira (6) na Vila Clementino, próximo ao parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

A prisão foi confirmada pela polícia, sem dar detalhes de como ela ocorreu. Mas o suspeito foi encontrado na região de São Mateus, na zona leste da capital paulista, e estava sendo levado para a sede do Deic (Departamento de Investigações Criminais), na zona norte.

A captura foi realizada pelos policiais da 2ª Delegacia do Patrimônio em conjunto com investigadores do 49º DP (São Mateus).

Segundo a polícia, câmeras de monitoramento registraram a passagem de William pouco depois do crime, próximo da casa da vítima. A camiseta e o boné iguais aos que essa pessoa vestia foram encontrados em buscas realizadas na manhã desta sexta na casa do suspeito, que não estava e, desde então, era procurado.

Também na manhã desta sexta, a Polícia Civil matou Wesllen Medeiros da Silva, também na zona leste, durante troca de tiros no imóvel em que ele estava. Outras duas pessoas teriam participado da invasão à casa do engenheiro e são procuradas.

No local onde Wesllen foi morto, a polícia deteve dois homens, que seriam suspeitos de integrar a mesma quadrilha de roubo armado a residências de São Paulo, mas que não teriam participado do assalto à casa do engenheiro.

No local, foram apreendidos ainda celulares, joias e relógios. Os aparelhos de telefone passarão por perícia.

De acordo com o delegado Thiago Delgado, titular da Disccpat (Delegacia de Policia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios), ligada ao Deic, eles não participaram da invasão à casa do empresário, mas teriam integrado outros roubos.

Em um desses assaltos, a família do dono de uma rede de pizzarias ficou refém por cerca de 12 horas, em uma casa em Pinheiros, entre os dias 28 e 29 de maio.

As vítimas, além do empresário, eram a mulher dele e dois filhos, crianças. Durante a madrugada, o bando fez transferências bancárias a partir de celulares da família.