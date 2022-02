Presidente da Caixa diz que banco dobrou volume de crédito para habitação

Segundo Guimarães, a projeção do banco de R$ 150 bilhões em crédito neste ano já foi revisada para R$ 155 bilhões

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou nesta sexta-feira, 4, que o banco dobrou o volume de crédito para habitação em janeiro com recursos próprios. No mês passado, esses financiamentos somaram R$ 11,6 bilhões, ante R$ 5,8 bilhões em janeiro de 2021.

Segundo Guimarães, a projeção do banco de R$ 150 bilhões em crédito neste ano já foi revisada para R$ 155 bilhões.

“Crescemos em janeiro 100,7% em crédito imobiliário na comparação com janeiro de 2021”, afirmou ele, no evento ‘Democratizando o Acesso ao Crédito’, organizado pela Caixa. “Na comparação com janeiro de 2018, nosso crescimento foi de 820%”, acrescentou.

Estadão Conteúdo