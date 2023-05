Prefeitura de SP libera vacina bivalente contra Covid para 40 anos ou mais

A Prefeitura de São Paulo vai estender a vacinação contra a Covid-19, com a Pfizer bivalente, para o público de 40 anos ou mais

Francisco Lima Neto

São Paulo, SP

A Prefeitura de São Paulo vai estender a vacinação contra a Covid-19, com a Pfizer bivalente, para o público de 40 anos ou mais, a partir desta quarta-feira (3).

Desde a última quarta (26), o público com mais de 50 anos já estava liberado para receber o reforço com a Pfizer bivalente. Até a última sexta (28), a capital paulista aplicou 1.248.675 doses do imunizante.

De acordo a Secretaria Municipal da Saúde, a cidade tem 1.740.174 pessoas nessa faixa etária elegíveis para a vacinação.

O Ministério da Saúde liberou a vacinação para com esse imunizante para todas as pessoas acima de 18 anos na segunda (24). Cada estado e município, porém, tem liberdade para definir quais grupos podem receber as doses por enquanto.

Devido à falta de doses, a Prefeitura de São Paulo anunciou na terça (25) que a imunização estava liberada apenas para o público com mais de 50 anos. Outras capitais, como o Rio de Janeiro, já autorizaram a vacinação de toda a população com mais de 18 anos.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) afirma que recebeu 161 mil doses adicionais para ampliar a imunização na cidade.

“A capital segue avançando na imunização contra a Covid-19 com a Pfizer bivalente. De maneira escalonada, com a chegada de mais imunizantes, ampliaremos para as demais idades até que todos os adultos estejam vacinados”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Estão recebendo esse imunizante as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida.

O Governo de São Paulo anunciou que começou, na última quarta, a distribuir 600 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19 para os 645 municípios do estado. A quantidade é insuficiente para atender o público-alvo de 23 milhões de pessoas em todo o estado.

A população acima de 18 anos pode se inscrever na chamada “xepa” para recebimento da vacina, caso haja dose remanescente próximo ao fim das atividades diárias das unidades. A inscrição deve ser feita na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência.

Atualmente, a vacina contra a Covid-19 Pfizer bivalente está disponível ainda para pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua.

A vacinação contra Covid-19 com outros imunizantes continua em todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade. A primeira dose de reforço é aplicada a partir dos três anos e a segunda dose de reforço em toda a população acima de 18 anos, sempre respeitados quatro meses de intervalo. Também a partir dos 18 anos está disponível a terceira dose de reforço para pessoas imunossuprimidas.