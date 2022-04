Prefeitura de São Paulo abre inscrições para Carnaval de rua em julho

A data foi apresentada pela gestão Ricardo Nunes (MDB) em reunião no último dia 20, entre a Secretaria Municipal de Cultura e representantes

A Prefeitura de São Paulo abriu nesta quinta-feira (28) inscrições para os blocos de rua interessados em participar do Esquenta de Carnaval, nome dado à folia fora de época proposta pela administração municipal para os dias 16 e 17 de julho.

A data foi apresentada pela gestão Ricardo Nunes (MDB) em reunião no último dia 20, entre a Secretaria Municipal de Cultura e representantes de 11 coletivos de Carnaval.

Os grupos interessados em participar da folia julina devem preencher um formulário. “O documento tem como objetivo não somente garantir uma melhor organização para a realização do Carnaval fora de época, mas também manter e aprimorar o diálogo entre a prefeitura e a sociedade”, diz a administração municipal em nota.

Segundo a prefeitura, para montar o Esquenta de Carnaval, é necessário tempo hábil e planejamento para organizar alterações de rotas de transporte público, assim como infraestrutura sanitária e policiamento preventivo.

Essa será, na prática, a terceira edição do Carnaval paulistano em 2022. No período tradicional da folia, em fevereiro, a gestão municipal proibiu tanto os blocos quanto os desfiles das escolas de samba, mas alguns grupos se reuniram nas ruas.

Agora, no feriado de Tiradentes, apenas as escolas de samba foram autorizadas pela prefeitura a desfilar no Anhembi –a Mancha Verde foi a campeã deste ano. No entanto, ao menos 17 blocos saíram às ruas, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), mesmo sem o apoio oficial da gestão Nunes.

Os coletivos tiveram que contar com financiamento coletivo ou pagar do próprio bolso os sistemas de som, a oferta de bebidas e o banheiro químico. A atitude foi elogiada pelo prefeito.

“Tivemos dos organizadores dos maiores blocos de rua a mesma conscientização cívica em atender o pedido da prefeitura para não irem às ruas sem infraestrutura e segurança aos participantes”, afirmou, no domingo (24).

Segundo a administração municipal, entre os dias 21 e 23, cerca de 13,5 toneladas de lixo foram recolhidas de locais onde houve desfiles de blocos de rua.