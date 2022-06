Preço de máscara PFF2 volta ao patamar pré-pandemia

Segundo Casanova, a demanda também caiu. Ele diz que não espera efeitos significativos na indústria após a recomendação do Comitê

Joana Cunha

São Paulo, SP

O preço médio unitário das máscaras PFF2 voltou ao patamar anterior à pandemia, segundo a Animaseg (associação que reúne a indústria de segurança do trabalho).

Os fabricantes, que chegaram a vender o produto por R$ 3 a R$ 9 nos momentos de pico da Covid, agora comercializam por R$ 1, em média, diz Raul Casanova Júnior, diretor-executivo da entidade.

O novo patamar de preço já havia sido praticado no fim de 2021, quando algumas cidades flexibilizaram o uso da proteção, mas voltou a subir no início do ano, com o avanço da ômicron.

Segundo Casanova, a demanda também caiu. Ele diz que não espera efeitos significativos na indústria após a recomendação do Comitê de Contingência da Covid-19, do governo de São Paulo, para voltar a usar a proteção em locais fechados.

Os fabricantes têm se organizado para escoar parte da produção para o exterior depois que o governo anunciou o fim da emergência sanitária, que proibia a exportação de insumos usados no enfrentamento da Covid.