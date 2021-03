Prazo para lista de espera do Prouni começa nesta segunda-feira

O procedimento será realizado de maneira on-line, no site do Prouni

Começa nesta segunda-feira (1º), o período da lista de espera para conditados que não foram pré-selecionados em nenhuma das chamadas da edição do 1º semestre de 2021, do Programa Universidade para Todos (Prouni). Com isso, ainda há possibilidade de estudantes disputarem uma bolsa oferecida pela iniciativa.

O período vai até às 23h59 desta terça-feira (2). O procedimento será realizado de maneira on-line, no site do Prouni. O resultado será divulgado no dia 5 de março.

Os prazos para os pré-selecionados em lista de espera do Prouni comprovar as informações da inscrição serão entre os dias 8 a 12 de março. Somente após a comprovação das informações prestadas no ato da inscrição é que o pré-selecionado pode ter direito à bolsa do Prouni.

Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado. Os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações, bem como se há disponibilidade de canal eletrônico que permita o envio da documentação por meio digital, devem ser verificados diretamente com a instituição de ensino. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato.

Nesta edição para o 1º semestre de 2021 foram ofertadas bolsas para 13.117 cursos de graduação em 1.031 instituições privadas de ensino superior, localizadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. A oferta foi de mais de 162 mil bolsas de estudo. O total de inscrições registradas foi de 599.223.

O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior, destinado a quem não tem diploma de graduação, que oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem a totalidade da mensalidade do curso, e parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, em instituições privadas de ensino.

Com informações do Ministério da Educação