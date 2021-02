Benefícios serão antecipados em dez cidades do Acre

Os beneficiários que poderão sacar serão moradores das cidades atingidas pelas inundações

Geovanna Bispo

Ao contrário do resto do país, os assegurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que moram nos dez municípios atingidos pelas enchentes no Acre poderão sacar seus benefícios previdenciários e assistenciais a partir de 25 de março. Essas cidades são Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Os segurados dos dez municípios do Acre – exceto quem recebe benefícios temporários, como salário-maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão – poderão solicitar ainda o adiantamento de valor correspondente a uma renda mensal do benefício previdenciário ou assistencial a que têm direito. A lógica é a mesma de um empréstimo, ainda que sem juros nem correção monetária: quem optar pela antecipação deverá ressarcir o valor em até 36 parcelas mensais fixas, a partir do terceiro mês.

As duas ações são destinadas aos segurados domiciliados nos respectivos municípios na data do reconhecimento do estado de calamidade pública, mesmo que os benefícios sejam mantidos em agências de outras localidades.

As informações são do Ministério da Economia