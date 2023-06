Ponte Honestino Guimarães é reaberta ao trânsito nesta sexta-feira (9)

O trânsito havia sido bloqueado na noite de terça-feira (6), para a realização de alguns serviços na estrutura da ponte

A Ponte Honestino Guimarães, no Lago Sul, foi reaberta e o tráfego de veículos pode ser retomado nesta sexta-feira, a partir das 6h. O trânsito havia sido bloqueado na noite de terça-feira (6), para a realização de alguns serviços na estrutura da ponte. Segundo as previsões, a ponte permaneceria fechada até este sábado (10), mas a reabertura foi adiantada.

A interdição ocorreu para que fossem substituídos oito apoios da ponte que estavam desgastados por novos. O serviço faz parte da obra pela qual a estrutura está passando, com investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF) de mais de R$ 13 milhões.

Para realizar o serviço foi necessário içar a infraestrutura. “Contamos com todo o apoio do Detran (Departamento de Trânsito) e da Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental) para fazer o serviço. O Detran cuidou do trânsito e a Caesb esvaziou a rede, porque há uma adutora que passa pela ponte”, explica o chefe do Departamento de Edificações da Companhia Urbanizadora Nova Capital (Novacap), Paulo Roberto de Castro. “Após as intervenções, subimos a ponte e tiramos os equipamentos antigos”, completa.

O serviço foi realizado durante o feriado para evitar transtornos aos motoristas e, devido a velocidade do trabalho, acabou sendo encerrado mais cedo. O que possibilitou a liberação do trânsito de forma antecipada.

Inaugurada em 1976, a Ponte Honestino Guimarães nunca havia passado por uma reforma desta magnitude. A obra inclui novos guarda-corpos e construção de passarela, troca do pavimento asfáltico, iluminação LED, hidrojateamento, nova pintura e reparos nas fissuras estruturais.

A modernização na obra de Oscar Niemeyer vai beneficiar as mais de 15 mil pessoas que passam pelo local diariamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo