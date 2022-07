Policial que matou petista segue internado e não tem previsão de alta

Na última segunda-feira (11), Jorge foi transferido do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu para o Hospital Ministro Costa Cavalcante

O policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, que matou o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, segue internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Paraná, nesta quarta-feira (13). Segundo a nota, Jorge está sedado e em assistência ventilatória mecânica. “Jorge José da Rocha Guaranho continua em estado grave, sedado em assistência ventilatória mecânica, hemodinamicamente estável”, esclarece.

Ainda de acordo com o comunicado, ainda não há previsão de alta do policial. Na última segunda-feira (11), Jorge foi transferido do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu para o Hospital Ministro Costa Cavalcante.

Relembre

No último sábado (07), Guaranho teria invadido a festa de aniversário de Arruda, com o tema do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jorge, declaradamente bolsonarista, abriu fogo contra Marcelo, que também atirou. O petista faleceu.

Ainda de acordo com a secretaria e a corporação, até o momento, oito testemunhas foram ouvidas.