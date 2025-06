Policial civil é morto durante invasão a empresa em São Bernardo do Campo (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil investiga o latrocínio (roubo seguido de morte) de um homem durante uma invasão a uma empresa em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na noite de domingo (22).

A vítima foi identificada como um policial civil.

O servidor público e um policial penal, ambos de folga, faziam a vigilância do imóvel na rua Maria Loprete, no bairro Alvarenga, quando criminosos invadiram o local.

O policial civil, que trabalhava em uma delegacia na mesma região, foi baleado durante a ação, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O agente penitenciário foi rendido e amarrado pelos criminosos, que conseguiram fugir. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) não disse se algo foi roubado do local.

OUTRO LATROCÍNIO

Um homem foi preso nesta segunda-feira (23) sob suspeita de participar do assassinato do delegado José Belarmino de Moura Junior, 32, durante um assalto na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, em janeiro.

Victor Caetano Gonzaga da Silva era considerado foragido, já que tinha um mandado de prisão em aberto. Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), ele foi detido em um baile funk na zona sul da capital.

Segundo o departamento, ele teria confessado a participação na morte do delegado e negado ter sido o autor dos disparos. A reportagem não localizou sua defesa.

No momento da prisão, Silva estava com uma motocicleta Honda CB 500X, que havia sido roubada neste mês em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O veículo estava com a placa adulterada.

Assim, ele também deve responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Silva era o único dos quatro procurados pela morte do delegado que ainda não estava preso. Além dele, foram detidos dois homens e uma mulher, identificada como Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como Mainha do Crime.