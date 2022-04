Policial baleado e torturado na Cidade de Deus morre em hospital no RJ

Ele foi baleado e torturado na Cidade de Deus e se encontrava em coma induzido no CTI da unidade de saúde

Nesta segunda-feira (4), o policial militar do Rio de Janeiro Carlo Cesar Dawidowicz Maspero, 39, morreu no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, onde estava internado desde o dia 20 de março. Ele foi baleado e torturado na Cidade de Deus e se encontrava em coma induzido no CTI da unidade de saúde.

“Ele era um guerreiro e nunca será esquecido. Essa é a realidade do policial, muitos não querem ver. Uma pessoa do bem, adorava o trabalho, a família. Não tem como lembrar dele e não pensar na felicidade que ele tinha de servir. Foi uma covardia”, disse um colega de farda que pediu para não ser identificado.

O soldado estava de folga, no último dia 20, quando foi abordado por criminosos e levado para dentro da comunidade do Karatê. Agentes do 18º batalhão da Polícia Militar (Jacarepaguá) receberam informações sobre um policial que estava sendo espancado no local. Quando perceberam a movimentação da PM, os criminosos deram ordem para que um morador retirasse Carlo Maspero da favela. A identidade militar dele também foi devolvida junto com a moto que ele pilotava.

A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. O agente chegou na unidade, além dos sinais de agressão e um corte na testa, com oito ferimentos por arma de fogo. O agente tinha um ferimento no abdômen, três nas nádegas, dois nas coxas, um no joelho e um no pé esquerdo.

“A gente acorda pronto pra qualquer situação. Ser policial no Rio de Janeiro não é fácil. Meus sentimentos pra família que sofre, como muitas outras”, afirmou à reportagem PM lotado no 4º batalhão da Polícia Militar (São Cristóvão).

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara). No dia 25 de março, a Polícia Civil prendeu um suspeito de gerenciar o tráfico na Cidade de Deus.