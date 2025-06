Polícia Rodoviária Federal apreende 17 toneladas de maconha escondidas em carga de milho

MARCELO TOLEDO

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS)

Um carregamento de 17,2 toneladas de maconha foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na tarde desta quinta-feira (26), no interior do Paraná. A droga estava escondida em meio a uma carga de milho. Foi a segunda maior apreensão de maconha neste ano no país.

A apreensão ocorreu às 14h20 na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do estado. O motorista da carreta, cujo nome não foi revelado, foi preso em flagrante.

Segundo a PRF, após a abordagem e a descoberta da droga o motorista de 27 anos, que mora em Xanxerê (SC), afirmou que saiu com a carga de Ponta Porã (MS) e que pretendia levá-la até Erechim, no interior do Rio Grande do Sul.

Os agentes da PRF precisaram levar a carreta até uma cooperativa para descarregar os grãos para, somente após, terem acesso aos fardos da droga.

De acordo com o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira, a pesagem foi concluída às 20h30.

A apreensão desta quinta-feira foi a maior feita pela PRF neste ano no Paraná e a segunda maior no país, atrás somente de uma outra ocorrência registrada em Caarapó, no interior de Mato Grosso do Sul, no final de maio.

No dia 28 de maio foram apreendidas, na mesma BR-163, 27,2 toneladas de maconha depois de mais de um mês de monitoramento. O motorista da carreta foi preso em flagrante.