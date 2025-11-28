polícia prende suspeito de matar ex namorada e mãe dela a facadas na zona leste de sp

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (28), em Campinas, interior de São Paulo, o suspeito de matar a ex-namorada e a mãe dela a facadas, na zona leste da capital paulista, em setembro.

Bruno Rocha Campos estava foragido desde a data do crime, quando a Justiça concedeu mandado de prisão temporária contra ele.

A reportagem tenta localizar a defesa de Campos.

Campos manteve relacionamento por um ano com Bruna Freitas Santos, 29, com quem teve uma filha, que estava com quatro meses na época do crime. Eles estavam separados desde janeiro, de acordo com a investigação.

Bruna teria ido até a casa do ex-companheiro após ele ligar exigindo que ela fosse buscar a filha deles, sob ameaça de matar a bebê, segundo a polícia. Com medo, Bruna pediu a companhia da mãe, Claudinéia Santos, 54, para ir até o local, na rua Cachoeira do Campo Grande, em Cidade Tiradentes.

Ao chegarem à casa de Bruno, elas teriam sido atacadas por ele, que fugiu do local, segundo a investigação. Feridas, Bruna e a mãe ainda teriam tentado buscar ajuda. Frequentadores de uma adega a cerca de 50 metros da casa do suspeito acionaram a polícia e também o socorro.

Bruna morreu durante o transporte, e a mãe dela, Claudinéia, chegou a ser internada no Hospital Santa Marcelina, mas também não resistiu.

O caso foi registrado na 8ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que investiga o caso. De acordo com a polícia, a bebê agora está sob os cuidados da família materna.

Este não teria sido o primeiro episódio de violência de Campos contra Bruna. Ele teria ameaçado atropelar a ex-companheira ainda grávida, segundo a polícia. Na residência do suspeito foi apreendida a faca que teria sido usada no crime, além de uma escova de dentes de Bruno (para análise de material genético) e uma carabina de pressão.

A polícia afirma ainda que Campos já havia cumprido pena por tentativa de homicídio contra o companheiro de uma ex-namorada em 2011, mas não informou quanto tempo ele ficou preso.