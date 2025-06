polícia prende chinês suspeito de feminicídio no rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em uma ação conjunta, as polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo prenderam nesta segunda-feira (16) o chinês Zhaohu Qiu, 35, suspeito de matar a jovem Marcelle Júlia Araújo da Silva, 18, na última quinta-feira (12) na zona norte do Rio.

Conhecido como Xau, ele foi encontrado em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após troca de informações entre policiais dos dois estados.

O corpo da vítima foi encontrado pela mãe e por amigas no sábado (14), enrolado em uma lona azul, em uma casa que pertence ao suspeito, na comunidade Beira-Rio, no bairro de Pavuna, zona norte do Rio. O corpo havia sido parcialmente devorado por cães.

Marcelle estava desaparecida desde a madrugada de quinta.

Imagens de câmeras de segurança registraram a vítima chegando ao imóvel de bicicleta e, horas depois, o homem saindo com um carrinho coberto por uma lona semelhante à que envolvia o corpo.

Xau era procurado pela polícia após a Justiça do Rio decretar a prisão preventiva dele.

O homem vendia yakisoba em um trailer na Pavuna e, segunda uma amiga da vítima, é conhecido por convidar mulheres jovens para sua casa, onde financiaria o consumo de bebidas e drogas para ter relações sexuais com elas.

De acordo com a mãe de Marcelle, o suspeito disse para ela que a jovem havia ido embora sozinha para casa.

Após uma busca na região, as amigas da vítima encontraram a imagem do suspeito carregando o carrinho e foram até a casa, onde localizaram o corpo.

Elas relataram que Xau estaria apaixonado por Marcelle, a presenteava frequentemente e a convidava para ir ao shopping.