Polícia faz reconstituição da morte de Vitória em Cajamar (SP) sem a presença do suspeito

BARBARA MARQUES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A polícia realiza nesta quinta-feira (24) a reconstituição da morte de Vitória Regina Sousa, 17, encontrada sem vida em um terreno de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, em março. A ação não conta com a presença do suspeito apontado pela polícia como o autor do crime, Maicol Antonio Sales dos Santos, 23.

Equipe composta por investigadores da Delegacia de Cajamar e agentes da polícia científica iniciou a reconstituição por volta 10h45, isolando a área do ponto de ônibus em que Vitória desembarcou, na estrada Fernando Misse, e onde o carro de Maicol foi visto na noite do crime.

A reprodução simulada vai detalhar como se deu o desaparecimento e a morte da jovem. Policiais fazem os papéis da adolescente e do suspeito na interpretação das versões do crime.

A família de Vitória acompanha o trabalho dos agentes. Segundo o advogado Fábio Costa, que representa os parentes da adolescente, a defesa sustenta que o suspeito não agiu sozinho.

“Em algum momento, seja quando ela foi arrebatada, no momento que ela foi torturada dentro de um cativeiro ou no momento que ele deixou o corpo naquela região de mata ele contou com a participação de alguém”, diz.

O advogado também levanta dúvida sobre a versão que Vitória tenha sido morta dentro do carro de Maicon.

“Não seria possível ele limpar o veículo de uma forma que a polícia científica não encontrasse vestígios de sangue com o tempo que ele tinha”, afirma.

Já a defesa de Maicon contesta a confissão do suspeito e diz que ele não é o autor do crime.

“Maicol a todo momento se diz inocente. Ele não participou [da reconstituição] porque não pode ajudar em algo que não sabe como ocorreu”, diz o advogado Arthur Novaes, acompanhado pelo também advogado Vitor Aurélio Timóteo.

Para o pai de Vitória, Carlos Alberto Sousa, a reconstituição do caso é um alívio. “Vai provar que ele não agiu sozinho. Se fizer o trajeto da morte da menina, se ver o local onde o corpo foi encontrado, o mato, a cerca, tudo, vão ver que ele não agiu sozinho”, diz. Ele também afirma que não conhecia Maicol e nega o suposto envolvimento da filha com o suspeito.

A previsão é que a reconstituição seja encerrada ainda na tarde desta quinta.