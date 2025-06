Polícia Civil do RJ faz operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta segunda-feira (16), uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de importar e comercializar clandestinamente medicamentos controlados para emagrecimento, que simulam a ação do hormônio GLP-1.

A investigação apura a entrada irregular dessas substâncias terapêuticas no Brasil, sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou de outros órgãos reguladores. Os produtos eram vendidos ao público sem prescrição médica, o que configura grave infração sanitária.

De acordo com a Polícia Civil, a importação ilegal e a posterior venda dos medicamentos são consideradas graves e representam risco direto à saúde pública, uma vez que envolvem produtos que exigem controle rigoroso de armazenamento, transporte e aplicação, além da indispensável prescrição por profissional habilitado.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos, localizados em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o principal investigado confessou envolvimento no esquema e foi conduzido à delegacia, na Cidade da Polícia, zona norte, para prestar depoimento.

A obesidade é uma doença crônica que afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo -sendo 40 milhões no Brasil, o equivalente a um em cada quatro adultos.

A condição está ligada a mais de 200 complicações, incluindo aumento no risco de diabetes tipo 2 (243%), doenças cardíacas (69%) e hipertensão (113%). Segundo a World Obesity Federation, até 2045, 75% dos adultos brasileiros poderão ter obesidade ou sobrepeso.