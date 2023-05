Polícia busca pistas sobre sumiço de irmãs no litoral

A Polícia Civil procura pistas de duas irmãs que saíram de casa há dez dias e estão desaparecidas, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Segundo o registro policial, Daniele Moreno de Lima, de 22 anos, e Poliana Moreno de Lima, de 19, deixaram uma carta pedindo perdão aos pais e não deram mais notícias. Elas não tinham namorados e a família suspeita de aliciamento. De acordo com o comerciante Anderson Soares de Lima, pai das jovens, as filhas saíram de casa no dia 2, levando bolsas e algumas roupas. Ele contou que, no dia anterior, tinha visto no celular de uma delas mensagens de homens que tentavam aliciá-las “A gente conversou e parecia que tinha ficado tudo bem. No dia seguinte, elas sumiram, deixando uma carta em que pedem perdão por serem motivo de desgosto. Elas estavam sem dinheiro, por isso acho que foram levadas por alguém”, disse. O comerciante era dono de loja em São José dos Campos e tinha se mudado para a cidade do litoral norte há cerca de um ano para abrir um novo comércio. Segundo ele, as filhas não tinham o hábito de sair de casa para ir em bares e festas, e eram muito apegadas à família. “Elas nunca tinham feito nada parecido.” Estadão Conteúdo