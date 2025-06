Polícia apreende quase 3 toneladas de café impróprio para consumo no Rio

DAVID LUCENA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta quarta-feira (11) quase 3 toneladas de cafés impróprios para consumo que estavam sendo vendidos em supermercados da zona norte da capital fluminense. Ao todo, foram recolhidos 5.500 pacotes de 500 g, cada.

A ação da polícia ocorreu após uma análise laboratorial de amostras dos produtos revelarem que eles tinham elevados índices de purezas, o que viola a portaria 570 do Ministério da Agricultura e Pecuária.

A denúncia foi feita pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), que monitora e examina periodicamente os cafés comercializados no Brasil.

Após coletar algumas amostras para esse monitoramento, a entidade identificou, em análise laboratorial, que os produtos não obedeciam às normas do Ministério.

A portaria do Mapa determina que o teor de impureza no café deve ser de no máximo 1%. Os testes, contudo, apontaram índices superiores a 10% em algumas marcas.

As apreensões ocorreram nos bairros de Irajá, Jardim América, Maracanã e Bonsucesso.

A polícia não divulgou as marcas dos produtos apreendidos.

Esses produtos não eram os chamados “café fake” ou “cafake”, como ficaram conhecidas as bebidas que levam outros ingredientes além de apenas o grão de café torrado e moído. Os produtos apreendidos no Rio eram identificados como café de verdade nas embalagens.