Polícia apreende 53 kg de drogas em caminhão que levava doações ao doações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um caminhão que levava doações ao Rio Grande do Sul, que vive tragédia causada pelas chuvas, foi apreendido com 53 quilos de drogas na rodovia estadual SC-480, na altura do município de São Domingos (SC), no oeste catarinense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão ocorreu após trocas de informações. Foram encontrados 52 kg de cocaína e 1 kg de crack escondidos no estepe.

O veículo levava cerca de 20 toneladas de donativos arrecadados pela Defesa Civil do Paraná e tinha afixada credencial de ajuda humanitária da Defesa Civil, além de um adesivo “SOS Rio Grande do Sul”.

O motorista de 39 anos foi preso após confessar que entregaria o estepe com as drogas em um posto de gasolina antes de descarregar as doações.

A carreta foi apreendida. Outro caminhão será usado para encaminhar as doações ao Rio Grande do Sul, segundo nota da Polícia Rodoviária Federal.