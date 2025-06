PMs envolvidos em ação durante festa no Rio são afastados

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, determinou o afastamento dos responsáveis por autorizar uma operação na comunidade Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro, durante uma festa junina, na madrugada de sábado (7). Herus Guimarães Mendes morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

A ação foi realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar. Segundo a PM, todos os oficiais e policiais envolvidos na ação foram afastados de suas funções.

Investigação

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) investigam o caso. O MPRJ requisitou a preservação das imagens das câmeras corporais e pediu que a PMERJ forneça esclarecimentos sobre os objetivos, procedimentos e impactos da operação. Além disso, peritos do MPRJ realizaram uma perícia independente no corpo de Herus.

Por meio de suas redes sociais, o governador Cláudio Castro afirmou, nesse domingo (8), que conversou com o Ministério Público e que colocará à disposição dos promotores de Justiça todas as imagens gravadas pelas câmeras corporais dos policiais.

“Me solidarizo com os familiares e amigos do jovem Herus Guimarães Mendes e das outras vítimas que foram atingidas durante a festa. Sei que palavras não vão trazer ninguém de volta, nem diminuir a dor de se perder um ente querido, mas ficam aqui a minha tristeza e indignação”, afirmou o governador numa rede social.

Com informações da Agência Brasil