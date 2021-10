PMDF encontra artefato explosivo em ocorrência de Maria da Penha

Além de cocaína a PMDF encontrou no local da ocorrência uma granada de mão de tipo fragmentação M9A1 proveniente dos EUA

Tereza Neuberger

[email protected]



Na manhã desta quarta-feira (20), a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para prestar atendimento à vítima de violência doméstica. No local, a vítima relatou aos policiais que o marido havia tomado à força seu celular e uma corrente de seu pescoço, vindo a machucá-la no momento de puxar o cordão. Os policiais entraram na residência para recuperar os objetos da vítima e lá encontraram uma porção de cocaína, bem como um objeto que não foi possível identificar no momento. Constataram que o objeto se parecia com algum artefato de luz e som que a Polícia Militar utiliza.



Objeto e local foram isolados e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado para a Operação “PETARDO”. Posteriormente foi confirmado que o artefato explosivo se tratava de uma granada de mão de tipo fragmentação M9A1 proveniente dos EUA, utilizada em guerras. O grupamento realizou a detonação do artefato sob ambiente controlado no quartel do BOPE e os indivíduos envolvidos foram detidos e levados para a DEAM, onde foi lavrado o flagrante pela Lei Maria da Penha e lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de uso e porte de substância entorpecente.