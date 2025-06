PMDF e Saúde se unem para reforçar combate à violência doméstica no Recanto das Emas

Integrantes do Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Provid), do 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizaram nesta quinta-feira (26) uma reunião de alinhamento institucional com gestores de todas as unidades de saúde do Recanto das Emas. A iniciativa também contou com representantes da Administração Regional e do programa Direito Delas, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).

O encontro teve como objetivo principal fortalecer ações integradas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Um dos principais avanços foi a definição de fluxos coordenados para a tramitação de demandas entre a PMDF e os serviços de saúde, garantindo maior eficiência e proteção a mulheres, crianças e idosos da cidade.

Durante a reunião, os militares apresentaram dados estatísticos da Segurança Pública, destacando a complexidade e multifatoriedade da violência doméstica. Em seguida, foram detalhadas as ações desenvolvidas pelo Provid, com ênfase na articulação em rede como eixo central do trabalho preventivo.

Também foram discutidas orientações sobre procedimentos de segurança a serem adotados por agentes de saúde durante o atendimento ao público, especialmente em casos que envolvam vítimas de violência.

A articulação reforça o papel da rede intersetorial no enfrentamento à violência doméstica, promovendo a integração entre áreas da saúde, segurança e assistência social no Recanto das Emas.