PM prende trio que fez 15 reféns em clínica na zona sul de SP; veja resgate

Três homens foram presos pela Polícia Militar após invadirem uma clínica odontológica e de estética e fazer 15 pessoas reféns. O crime ocorreu na rua da Fraternidade, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na tarde de sexta-feira (17).

Conforme a PM, assim que acionados via 190, os policiais chegaram ao endereço. Dois suspeitos, ao notarem a presença dos policiais, tentaram escapar pelos fundos do imóvel. Eles foram detidos.

O terceiro suspeito, que com um revólver, conseguiu segurar quatro pessoas e subiu com elas até o piso superior da clínica.

Durante a ação, o homem fez uma transmissão ao vivo pela internet com a namorada. Oficiais assumiram a negociação e convenceram o homem a se entregar e libertar as vítimas sem ferimentos.

Toda a ação de negociação e a posterior libertação dos reféns foi registrada pelas câmeras corporais utilizadas por alguns policiais militares.

Com o trio foram encontrados 11 celulares, 2 relógios, além de tablete e carteira.

De acordo com a Polícia Militar, os homens chegaram ao local em um Cobalt prata. Após consulta pelo chassi, foi descoberto que o automóvel era clonado, ou seja, possui as mesmas características de um outro veículo que havia sido roubado.

Os policiais ainda apreenderam um revólver e uma pistola de brinquedo. Um dos homens preso era procurado pela Justiça. Seu crime anterior não foi informado.

O caso foi registrado no 11° DP (Santo Amaro).