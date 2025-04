PM prende 4 por roubar carga de bacalhau de R$ 1,8 mi perto da Páscoa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Militar de São Paulo prendeu quatro homens por roubar um caminhão com 25 toneladas de bacalhau internacional, avaliadas em aproximadamente R$ 1,8 milhão, na madrugada de ontem (17), no Guarujá, na Baixada Santista.

O motorista foi abordado enquanto aguardava o carregamento do caminhão no Guarujá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caminhoneiro esperava dentro do veículo quando um dos suspeitos bateu na janela com uma arma anunciando o roubo.

“Ele foi obrigado a dirigir o veículo até a cidade de Santos”, diz a SSP em nota. “Quando chegou no local, a vítima deixou o caminhão e foi levada pelos criminosos em um carro até Itanhaém [também na Baixada]. De lá, o homem foi solto.”

O motorista, então, encontrou um posto do Corpo de Bombeiros, onde pediu ajuda. Acionada, a Polícia Militar foi informada sobre o paradeiro do caminhão, que permanecia em Santos, no bairro São Manoel. Já a carreta com a carga foi encontrada em um galpão no bairro Chico de Paula.

Quatro homens, com idades entre 25 e 51 anos, descarregavam as caixas de bacalhau do caminhão quando foram abordados pelos policiais. Todos foram presos em flagrante.

SSP, em nota

A quadrilha foi encaminhada ao 5º Distrito Policial de Santos. “Com os criminosos foram apreendidos dois bloqueadores de sinal de radiofrequência, três detectores de GPS, além de porções de cocaína”, diz a secretaria. O caso foi registrado como roubo.