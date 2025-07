PM de folga troca tiros em tentativa de assalto na zona norte de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um policial militar de folga, de 30 anos, baleou um homem durante uma troca de tiros após uma tentativa de roubo à sua moto, na noite do último sábado (28), na rua Daniel Vieira, em Lauzane Paulista, zona norte de São Paulo.

Um homem de 26 anos foi atingido e preso em flagrante. Uma câmera de segurança da rua registrou o tiroteio. O caso ocorreu às 22h30.

As imagens mostram que o PM trafegava com a companheira, de 27 anos, na garupa de sua motocicleta, quando foi abordado por outras duas motos: uma apenas com o condutor e outra com duas pessoas.

Neste momento, a moto do policial militar empina, jogando ele e a mulher ao chão — a motocicleta vai parar na calçada.

A mulher corre para a rua e desaparece da imagem. O PM se levanta imediatamente, vai até a traseira de um carro estacionado do lado direito da rua e começa a atirar.

O piloto que levava o garupa foge com a moto, enquanto o comparsa corre a pé.

O condutor que estava sozinho abandona sua motocicleta no meio da rua, corre para trás de outro carro, no lado esquerdo da via, e também passa a atirar. Tanto o policial quanto o suspeito disparam diversas vezes.

Cerca de dois minutos depois, um carro escuro aparece na imagem e para próximo da moto abandonada. O homem que estava atrás do veículo caminha em direção à sua motocicleta, sobe nela e foge. O PM ainda efetua mais seis disparos. O carro que havia surgido na via retorna em marcha à ré.

Um homem atravessa a rua e se aproxima do policial, que estava agachado no chão, já sem capacete.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, momentos depois, o indiciado deu entrada baleado no Hospital da Brasilândia, na zona norte, permanecendo internado sob escolta.

A arma do policial foi apreendida e o local da troca de tiros passou por perícia.

“A vítima e a companheira sofreram escoriações leves e foram atendidas no Hospital do Mandaqui”, informou a SSP.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 72º Distrito Policial (Vila Penteado), e a autoridade policial pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva junto à Justiça, segundo a pasta.

Também na noite de sábado, houve outra troca de tiros, desta vez em Pinheiros, na zona oeste, com a participação de um policial militar de folga que também reagiu a uma tentativa de assalto.

O PM sofreu ferimentos nas mãos e no rosto. O suspeito conseguiu fugir, mas acabou baleado na perna e foi preso no hospital de Carapicuíba, na região metropolitana.

Na tentativa de roubo, o PM caminhava com a companheira quando foi abordado por um motociclista com bolsa de entregador. O policial reagiu, mas o ladrão fugiu em seguida.