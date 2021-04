PM de Alagoas morre vítima da covid-19; é o nono no estado

Glauber Santos, 43 anos, era PM desde 2010

O Estado de Alagoas registrou na quinta-feira (1º) a nona morte de um policial vítima da covid-19. O cabo Glauber Nascimento Santos, 43 anos, não resistiu às complicações da doença e veio a óbito.

Glauber é PM desde 2010. O cabo encerrou a carreira no 5º Batalhão.

Em nota, a Polícia Militar de Alagoas lamentou a perda. Leia na íntegra:

O 5º Batalhão de Polícia Militar lamenta com profundo pesar a morte do cabo Glauber Nascimento Santos, de 43 anos de idade, ocorrido na noite desta quinta-feira (1), em Maceió, em decorrência da Covid-19. O militar incorporou as fileiras da corporação em 28 de junho de 2010 e finalizou a sua jornada no 5º Batalhão.

Por meio do seu comandante, major Lima Lins, o 5º BPM manifesta condolências ao familiares e amigos neste momento de profunda consternação.