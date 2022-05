Planos de saúde ganharam quase 580 mil novos usuários em SP na pandemia

No total, o Brasil reúne mais de 78 milhões de beneficiários dos dois tipos de planos, sendo 28,3 milhões de São Paulo

Joana Cunha

São Paulo, SP

O novo balanço do mercado de planos médico-hospitalares na pandemia elaborado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aponta quase 580 mil novos usuários no estado de São Paulo, o mercado de maior crescimento do país, entre março de 2020 e o mesmo mês de 2022.

Nos planos exclusivamente odontológicos, o estado também teve a maior evolução, com adição de 1,4 milhão de contratações.

Em todo o país, os planos médico-hospitalares tiveram um crescimento de 2,6% em comparação com março de 2021. Já os odontológicos registram alta de 7,6% neste último ano.

No total, o Brasil reúne mais de 78 milhões de beneficiários dos dois tipos de planos, sendo 28,3 milhões de São Paulo.