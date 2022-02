Pista central da marginal Tietê é liberada após fechamento de cratera

Na manhã de terça, uma cratera se abriu na pista local em decorrência do rompimento de um coletor de esgoto nas obras da linha 6-laranja do metrô

A pista central da marginal Tietê, que estava interditada entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó, na zona oeste de São Paulo, foi liberada às 17h desta quinta-feira (3), após mais de 48 horas fechada.

Na manhã de terça (1º), uma cratera se abriu na pista local em decorrência do rompimento de um coletor de esgoto nas obras da linha 6-laranja do metrô.

Por causa da interdição nas pistas local e central, desde a manhã de terça o trânsito estava sendo concentrado na pista expressa da via, inclusive o de caminhões e veículos pesados.

De acordo com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, após a concretagem da cratera, uma análise no local demonstrou que o terreno está estável, possibilitando a reabertura da pista central. “Com isso, não será necessária a instalação de estacas para contenção da pista local da marginal Tietê”, afirmou.

Mais cedo, a pasta afirmou que a liberação da via dependia da análise para estabelecer a necessidade da colocação de estacas para contenção da área da cratera, na pista local.

A cratera foi preenchida com 4.000 m³ de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira. Além disso, foram despejados 12 mil m³ de pedras no poço de ventilação da linha 6-laranja, o que corresponde a 1.200 caminhões basculantes.

A pasta diz ainda que serão instalados tapumes de proteção no local do acidente para preservar a área, permitir a limpeza do espaço e evitar que a curiosidade de motoristas cause lentidão no trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela manhã, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a pista local deve continuar bloqueada ao menos até 31 de março.

A secretaria e a Sabesp dizem acompanhar o andamento dos trabalhos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para apurar possíveis causas do acidente no poço de ventilação e do rompimento da tubulação de esgoto ao lado das obras.