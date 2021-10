PF mira em prefeitos acusados de corrupção

A ação tem o objetivo de investiga crimes de corrupção envolvendo prefeitos, servidores públicos e empreiteiros de diversos municípios do Paraná

Na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Jaborandi. A ação tem o objetivo de investiga crimes de corrupção envolvendo prefeitos, servidores públicos e empreiteiros de diversos municípios do Paraná.

De acordo com a PF, os policiais cumprem 28 mandados judiciais em seis municípios dos estados do Paraná e um do Pará. A investigação começou há cerca de um ano.

Os federais começaram a agir após a denúncia de que empreiteiros estariam se reunindo com chefes dos poderes Executivos locais para fraudar licitações de novas obras no município.

A polícia investigou e identificou ao menos duas organizações criminosas. Elas eram coordenadas pelos prefeitos de Boa Vista da Aparecida (PR) e Umuarama (PR) (atualmente afastado).

Os prefeitos se reuniam para direcionar licitações a empresários integrantes do grupo, superfaturar seus valores e dividir a quantia entre os participantes do esquema.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório, organização criminosa e lavagem de dinheiro.