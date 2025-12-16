PF faz operação contra bet suspeita de explorar brasileiros no exterior

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Dark Bet, com o objetivo de investigar uma organização criminosa responsável pelo aliciamento e envio de brasileiros ao exterior para fins de exploração de trabalho e coação à prática de crimes cibernéticos por meio de plataformas de apostas esportivas online.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cinco estados. São eles: Ceará, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Além disso, a PF cumpre também medidas cautelares pessoais e patrimoniais, como bloqueio e sequestro de bens e valores que superam R$ 446 milhões, e quatro prisões temporárias.

Investigações tiveram início a partir da prisão de 109 pessoas na Nigéria, entre elas cinco brasileiros. Eles foram acusados da prática de crimes cibernéticos. Em depoimento, revelaram um esquema de recrutamento de vítimas por meio de redes sociais e plataformas digitais, com promessas de altos salários e oportunidades de trabalho em empresas do setor de jogos on-line.

Os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas, retenção de documentos, restrição de liberdade, vigilância armada e imposição de dívidas. A apuração da PF revelou que os brasileiros foram contratados por uma empresa de jogos esportivos que opera duas plataformas no Brasil. O nome da empresa não foi divulgado.

PF diz que operação vai coletar provas para interromper as atividades criminosas. Além disso, investigação quer responsabilizar os envolvidos, que podem responder pelos crimes de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração laboral, redução à condição análoga à de escravo, organização criminosa e outros delitos.

A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades empresariais das pessoas jurídicas envolvidas com a empresa. Além disso, também foi determinada a retirada do ar de duas plataformas de jogos esportivos.