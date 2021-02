PF descobre quase 1 tonelada de maconha em caminhão no interior de São Paulo

O motorista, ao ser abordado, aparentava estar nervoso

A Polícia Federal apreendeu 983 kg de maconha em Itápolis, a 359,5 km de São Paulo, na madrugada desta quinta (18). A droga foi encontrada em um fundo falso na carroceria de um caminhão, que tinha saído de Umuarama, cidade localizada na região de Maringá no Paraná, e ia até Campinas, a 98,2 km da capital paulista. De acordo com a PF, o motorista informou que a carga vinha do Paraguai. O rapaz, que recebeu R$ 5 mil para fazer o transporte, foi preso em flagrante.

Ainda segundo a corporação, os agentes faziam fiscalização de rotina, quando decidiram fazer a vistoria em um caminhão que trafegava em mau estado de conservação. Ao abordar o motorista, perceberam que ele estava nervoso e iniciaram a verificação do automóvel. Foi neste momento que encontraram o compartimento onde a droga estava alocada: encontraram 1.628 ‘tijolos’ com 983 kg de maconha.

O motorista e o caminhão foram encaminhados para a delegacia da PF em Araraquara. O processo criminal envolvendo o preso tramitará perante a Justiça Federal no mesmo município.

Estadão conteúdo