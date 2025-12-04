Menu
PF afasta delegado e policial civil do Amapá em operação contra contrabando de ouro

Os servidores afastados são o delegado Charles Corrêa, 52, e o policial civil Daniel Lima das Neves, 54, ambos lotados em Oiapoque

Redação Jornal de Brasília

04/12/2025 22h39

Foto: Reprodução

ALÉXIA SOUSA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal afastou, nesta quinta-feira (4), um delegado e um policial civil do Amapá, no âmbito de uma operação que investiga um esquema de contrabando de ouro, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação Cartucho de Midas foi deflagrada em Oiapoque (AP), Macapá e Rio de Janeiro.


Os servidores afastados são o delegado Charles Corrêa, 52, e o policial civil Daniel Lima das Neves, 54, ambos lotados em Oiapoque. As defesas negam qualquer irregularidade e afirmam que os dois não participaram de atividades ilícitas.


Na ação, os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e apreenderam mais de R$ 1 milhão e mais de 25 mil euros (R$ 154 mil). Durante as buscas, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de uso restrito.


A Justiça também determinou o afastamento de forma cautelar dos servidores das funções públicas, a proibição de contato entre eles e a restrição de entrada em delegacias e unidades da segurança pública.


Segundo a PF, a investigação começou após a identificação de movimentações bancárias atípicas, incompatíveis com a renda dos investigados. Os policiais identificaram repasses de joalherias de vários estados para um posto de combustíveis em Oiapoque, que, em seguida, teria transferido valores a um agente público do município, levantando suspeitas de ocultação e dissimulação de ativos obtidos com o comércio ilegal de ouro.


A PF afirma também ter encontrado indícios de movimentações superiores a R$ 4,5 milhões envolvendo servidores públicos e o uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Os investigados poderão responder por corrupção passiva, lavagem de capitais, participação em organização criminosa e peculato.


A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Amapá informou que acompanha o caso e instaurará um inquérito para apurar a conduta dos servidores.


“Estamos dando todo o apoio necessário para a Polícia Federal e vamos iniciar um processo administrativo. Um fato como esse não resume a atuação da Polícia Civil nem das forças de segurança do Amapá”, frisou o corregedor-geral Daniel Marsili.


A defesa de Charles Corrêa afirma que ele não integrou, participou ou compactuou com qualquer atividade ilícita e que não foi apresentado até o momento nenhum elemento concreto que o vincule ao suposto esquema. Diz ainda que seu afastamento é uma medida administrativa padrão e que sua carreira de mais de 15 anos no combate ao crime organizado é incompatível com as acusações.


A defesa de Daniel Lima das Neves, representada pelo escritório Ramos e Segato Advocacia, informou que fará uma análise minuciosa do inquérito e que a inocência de ambos será comprovada.


Corrêa foi candidato a prefeito de Oiapoque em 2024 pelo PSB e concorreu a deputado federal em 2022 pelo PL, mas não foi eleito. Neves disputou uma vaga de vereador em 2024, também pelo PSB.

