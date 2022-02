Petrópolis: Moradores relatam casas destruídas, carros levados na enxurrada e arrastão; veja vídeos

As publicações e vídeos incluem deslizamentos, enxurradas com veículos e árvores e até relato de arrastão após os temporais

Moradores de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, usaram as redes sociais para contar o drama da cidade fluminense atingida por fortes chuvas nesta terça-feira, 15. As publicações e vídeos incluem deslizamentos, enxurradas com veículos e árvores e até relato de arrastão após os temporais. Ao menos 34 mortes já foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Em uma série de publicações no Twitter, a astrônoma Geisa Ponte explicou que o muro de sua casa desabou. “Estou com meu pai na escada do vizinho. Saímos [de casa] com a água no peito. Saímos porque já estávamos correndo risco de vida e perdemos tudo”, escreveu.

Gente, veio uma enchente enorme aqui em Petrópolis, perdemos tudo, tudo tudo, perdemos tudo, conseguimos salvar 6 cachorros, 1 não conseguimos, estou com meu pai na escada do vizinho, perdemos tudo — Geisa Ponte (@geisa_ponte) February 15, 2022

Já a educadora Lana de Holanda repostou imagens de uma enxurrada de água arrastando árvores e um carro na região. “Cada ano tudo piora, as mudanças climáticas ficam mais fortes (e mais evidentes) e nada é feito. Nada”, criticou.

Chocada com as imagens que chegam de Petrópolis. Cada ano tudo piora, as mudanças climáticas ficam mais fortes (e mais evidentes) e nada é feito. Nada. Estamos muito lascadas. pic.twitter.com/yvO17fDg2s — Lana 🏳️‍⚧️ LINDA & QUEBRADA (@lanadeholanda) February 16, 2022

Em um vídeo, o youtuber Peter Jordan compartilhou que um arrastão teria acontecido no centro do município diante da tragédia. “Gente se aproveitando do caos para roubar as pessoas e lojas”.

Em Petrópolis, gente morrendo, caos e ainda arrastão no centro. Gente se aproveitando do caos para roubar as pessoas e lojas



Qual sentimento que passa em você agora? Quem defende uns desgraçados desses? da não …



Que Deus ajude esse povo pic.twitter.com/8JixjjEHKH CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 16, 2022

De acordo com a Defesa Civil, até o momento, 184 pessoas estão recebendo suporte da prefeitura nos pontos de apoio e foram contabilizados 207 ocorrências, dos quais 171 são por deslizamentos.

O órgão informou ainda que vários pontos do centro estão bloqueados e as aulas da rede pública foram suspensas. A prefeitura orientou que os moradores evitassem sair de casa.