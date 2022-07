Pessoas procuram restos de alimentos em caminhão de lixo no Rio

A cena foi registrada pelo fotojornalista Onofre Veras. Em uma imagem, é possível ver cinco pessoas buscando comida em meio ao lixo

Leonardo Vieceli

Rio de Janeiro, RJ

Um grupo de pessoas foi visto procurando restos de alimentos em um caminhão de coleta de lixo na tarde desta segunda-feira (11) na cidade do Rio de Janeiro.

A cena foi registrada pelo fotojornalista Onofre Veras. Em uma imagem, é possível ver cinco pessoas buscando comida em meio ao lixo armazenado no caminhão.

Conforme Veras, a cena ocorreu por volta das 14h na rua do Rezende, região central do Rio. O veículo recolhia alimentos que teriam sido descartados por um supermercado.

Com o avanço da inflação e a perda de renda dos brasileiros, cenas como essa ganharam repercussão ao longo da pandemia no país.

Em 2021, um caminhão passou a distribuir ossos e restos de carne na zona sul do Rio para moradores que tinham fome e não possuíam dinheiro suficiente para comprar alimentos.

Outras metrópoles também registraram filas em busca de doações de restos de ossos de boi durante a crise.

Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome no país, apontou o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado em junho. O contingente é similar ao registrado 30 anos atrás. Em 1993, eram 32 milhões nessa situação.

Em 2021, os 5% mais pobres do país viram a renda mensal domiciliar per capita (por pessoa) despencar para R$ 39 em média.

O tombo foi de 33,9% ante 2020 (R$ 59), o mais intenso entre as camadas da população investigadas em uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a Pnad Contínua: Rendimento de Todas as Fontes 2021.

Como mostrou reportagem do jornal Folha de S.Paulo, os R$ 39 não eram suficientes nem para comprar duas unidades do famoso prato feito, o pê-efe, ou um quilo de carne de primeira por mês em uma metrópole como São Paulo.