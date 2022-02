Pensando em aproveitar a noite em São Paulo? Veja as melhores baladas para ir

São Paulo é uma cidade muito conhecida por não dormir nunca e isso é totalmente verdadeiro. A vida noturna da capital é super agitada e cheia de baladas famosas para quem quer curtir muito a viagem.

Para ajudar quem já comprou a passagem para São Paulo, separamos uma lista com as 4 melhores baladas da cidade para você aproveitar muito. Confira!

1. Lions Nightclub

A primeira parada é a Lions Nightclub que fica localizada na República, no centro de São Paulo. Para chegar ao local opte por transporte público, chamar um carro por aplicativo ou ficar em hotéis na região e ir andando.

Essa balada possui duas pistas de dança, uma somente para apresentações ao vivo e outra com DJs, os ritmos tocados durante a noite variam da música eletrônica ao funk, para agradar todos os públicos.

2. Le Rêve Club

A Le Rêve Club foi construída em um casarão antigo no bairro da Consolação. Essa balada toca os sucessos atuais até aos sucessos dos anos 90 e promete entregar um mundo mágico e sofisticado para os seus visitantes.

Outro diferencial da casa é oferecer uma chapelaria onde o próprio cliente é responsável por seu armário e não terá preocupação nenhuma, além é claro de uma cabine interativa com o DJ para você sugerir as músicas que mais gosta.

3. Beco 203

Conhecida por promover várias festas open bar é o lugar que não se deve ir dirigindo, então se pensar em alugar um carro prefira uma segunda opção. Nesse local é possível escutar clássicos indies, soft rock, pop internacional, músicas nacionais e até funk.

4. Club Yacht

O que mais chama a atenção no Club Yacht é sua decoração marítima, até os garçons se vestem de marinheiro para combinar com toda a estrutura da casa. Também é um lugar que agrada os mais diversos públicos, tocando todos os estilos de músicas e com bebidas super especiais.

Faça muita economia na compra da passagem aérea e aproveite todas as baladas de SP

Saber como encontrar passagens aéreas com um valor mais baixo é o primeiro passo para curtir essas e muitas outras baladas que a capital paulista abriga. Para isso busque por voos de madrugada, que geralmente oferecem o melhor preço.

Outra dica é procurar as passagens com antecedência e em mais de uma companhia aérea, assim ficará mais fácil saber quem oferece voos baratos. O importante é pagar pouco e se divertir muito!