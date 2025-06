Pela 2ª vez, voo Recife-Madri dá voltas no ar e retorna ao aeroporto

LISBOA, PORTUGAL (UOL/FOLHAPRESS)

Um voo da Azul Linhas Aéreas do Recife a Madri teve um problema técnico e precisou retornar ao aeroporto de partida nesta quinta-feira (12). Esta foi a segunda vez na semana que isso aconteceu, mas a empresa não esclareceu se era a mesma aeronave e os mesmos passageiros no trecho.

O voo estava previsto para decolar às 19h10 desta quinta-feira (12), mas saiu somente às 23h25. O AD8000 era operado pela companhia Euroatlantic Airways e sairia do aeroporto internacional do Recife com destino à Espanha.

O Boeing 767-300, com capacidade para mais de 200 passageiros, ficou cerca de três horas dando voltas no oceano. Só às 2h30 desta sexta-feira (13) ele pousou de volta no Recife.

Tripulação solicitou retorno “devido a questões técnicas”, segundo a Azul. Em nota ao UOL, a companhia aérea informou que “a decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional”. A empresa, porém, não especificou o que houve com o avião.

“O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança”, disse a Azul Linhas Aéreas, em nota

PROBLEMA SE REPETIU

Voo inaugural da Azul do Recife a Madri também enfrentou problemas na noite de terça-feira. O avião partiu do Recife às 19h52 e pousou novamente no aeroporto às 21h48.

Assim como ocorreu na noite desta quinta-feira (12), o avião ficou dando voltas sobre o oceano. Da mesma forma, a Azul alegou questões técnicas e disse que o avião ficou orbitando no ar antes de pousar para diminuir o peso ao aterrissar, um “protocolo preventivo”.

Primeiro voo teve festa no embarque. Para marcar a inauguração da nova rota, equipes do Governo de Pernambuco e da Azul Linhas Aéreas foram até o aeroporto na terça-feira. O governo não comentou o caso.