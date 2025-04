Pedidos de isenção de taxa no Enem 2025 começam nesta segunda (14)

LUCAS LEITE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Começa nesta segunda-feira (14), às 10h, o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025. O benefício é voltado a candidatos que se enquadram aos critérios definidos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).



Mesmo com o começo do período para solicitação da isenção da taxa, o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano ainda não foi totalmente divulgado.



O Inep, instituto responsável pela prova, não divulgou as datas oficiais para abertura das inscrições gerais e da realização das provas.



Segundo o edital publicado no último dia 31 de março, os pedidos de isenção da taxa podem ser feitos entre os dias 14 e 25 de abril, no Página do Participante. O resultado sairá em 12 de maio. Em 2024, a taxa cobrada foi no valor de R$ 85 o valor deste ano não foi divulgado.



QUEM PODE SOLICITAR A ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2025?



Segundo o Inep, os seguintes participantes terão direito a isenção:

Alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2025

Bolsistas integrais em escola privada e que se enquadre em uma renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277)

Estudantes registrados no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal)



ONDE SOLICITAR A ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2025?



A solicitação deve ser feita na Página do Participante, no site oficial do Enem. O candidato deverá preencher o formulário e informar CPF, data de nascimento, email válido e número de telefone.



QUAL É O CALENDÁRIO PARA SOLICITAR A ISENÇÃO?

Solicitação de isenção da taxa: 14 a 25 de abril

Resultado das solicitações de isenção da taxa: 12 de maio

Período de recursos: 12 a 16 de maio

Resultado dos recursos: 22 de maio



O QUE É A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA?



Os candidatos que foram isentos da taxa e não compareceram à edição do Enem 2024 deverão justificar a ausência para ter direito ao benefício da isenção deste ano.



A justificativa deve ser apresentada com a documentação exigida entre os dias 14 e 25 de abril, no site oficial do exame.



QUANDO COMEÇAM AS INSCRIÇÕES PARA O ENEM 2025?



O Inep ainda não divulgou a data de abertura das inscrições gerais.



QUANDO AS PROVAS DO ENEM 2025 SERÃO APLICADAS?



As datas das provas ainda não foram confirmadas pelo Inep. Porém, nas últimas edições, o exame foi aplicado nos dois primeiros domingos do mês de novembro.