Passageiros não conseguem deixar Fernando de Noronha após veto a turbojatos

A Gol não revela o número de passageiros afetados, mas diz que vai fazer uma operação extra em parceria com outra companhia

Francisco Lima Neto

Campinas, SP

Dezenas de clientes da Gol estão há dias em Fernando de Noronha sem saber quando conseguirão voltar aos seus destinos. O impasse ocorre desde o último dia 12, quando a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) restringiu operações de pouso de aeronaves turbojatos no arquipélago em Pernambuco.

A Gol não revela o número de passageiros afetados, mas diz que vai fazer uma operação extra em parceria com outra companhia, na próxima quarta (19), para atendê-los.

Segundo a Anac, a medida deve-se à verificação de risco à segurança das operações, dos passageiros e tripulantes e será mantida até que o aeroporto comprove que cumpriu as determinações.

A suspensão atingiu os clientes da Gol, que operava dois voos diários entre Recife e o arquipélago justamente com esse tipo de aeronave. Os passageiros estão desde então à espera de uma solução da companhia para voltar para casa.

“A gente já teve mais de dez cancelamentos só neste mês de outubro. O prejuízo financeiro passa de R$ 50 mil. Infelizmente, não temos o que fazer. É uma necessidade que a obra seja feita no aeroporto. Agora só nos resta esperar”, disse Marcelo Cardoso, gerente de uma pousada em Fernando de Noronha.

Em 2019, segundo a Anac, durante uma inspeção, foi constatada a degradação de trechos da pista, ainda em nível médio de severidade, e que necessitava de recuperação. A obra não teria sido realizada até o dia 26 de setembro deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Anac disse que apenas foram feitos reparos pontuais e paliativos, com um asfalto pré-misturado a frio -esse tipo não tem aderência adequada à camada asfáltica existente e costuma apresentar desprendimento quando o pavimento é submetido a esforços durante a operação de aeronaves turbojato.

A Gol afirmou ter avisado aos clientes por diversos canais, desde o dia 6.

A companhia disse que, na quarta-feira (19), fará uma operação extra em parceria com a Voepass para atender os passageiros com bilhetes para o trecho Noronha/Recife que ainda permanecem no arquipélago e afirmou que está oferecendo todas as facilidades, conforme as necessidades de cada caso.

O Governo de Pernambuco, por meio da Seinfra (Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco), disse que está investindo mais de R$ 60 milhões na requalificação completa do Aeroporto de Fernando de Noronha para adequá-lo aos modelos atuais e futuros de movimentação das aeronaves na ilha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A recuperação preliminar da pista de pouso e decolagem foi iniciada no dia 6 de outubro, de acordo com a Seinfra, com a mobilização de materiais e equipamentos necessários para a execução de reparos.

Essa obra tem duração prevista de 60 dias e, após a conclusão dessa fase, está prevista uma nova vistoria da Anac no equipamento. As demais intervenções, que incluem a readequação de capacidade da pista, requalificação do pavimento, sistema de drenagem e implantação de sinalização devem ser finalizadas em 12 meses.

A Dix Aeroportos, empresa concessionária do aeroporto, disse, em nota no início de outubro, que, desde 2019, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos iniciou a requalificação da pista de forma emergencial e, em seguida, será feita a reestruturação completa.

A empresa também afirmou que fez investimentos superiores a R$ 1 milhão em obras de manutenção na pista a fim de garantir as condições operacionais de segurança.