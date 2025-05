Passageiro morre ao ficar preso entre metrô e porta de plataforma da estação Campo Limpo

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um passageiro morreu na manhã desta terça-feira (6) depois de ficar preso entre o trem e a porta da plataforma da estação Campo Limpo da linha 5-lilás, na zona sul de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 8h, quando as estações tem grande fluxo de passageiros.

“É com profundo pesar que a ViaMobilidade lamenta a morte de um passageiro, hoje, por volta de 8h, na estação Campo Limpo, da linha 5-lilás”, declarou em nota a empresa que faz a gestão ramal.

Segundo relatos em redes sociais, passageiros começaram a gritar após o acidente e houve correria na estação.

A vítima ainda não foi identificada.

“Neste momento, todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário”, afirmou.

A empresa ressaltou que está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido.

A reportagem acionou a SSP, que não havia se posicionado até a publicação deste texto.

Durante a manhã, a circulação dos trens apresentava lentidão e maior tempo de parada entre as estações. A informação é de que a operação era afetada pela presença de pessoa na via, nas proximidades da estação Campo Limpo.