Passageira expulsa mulher do metrô por não usar máscara; veja vídeo

Nas imagens, as mulheres aparecem sentadas em lugares opostos do vagão, quando começam a gritar uma com a outra

Heloísa Barrense

São Paulo, SP

Uma mulher expulsou outra passageira de um vagão do metrô da Linha 1-Azul de São Paulo após perceber que ela não estava utilizando máscara facial, item obrigatório no transporte para conter a disseminação da Covid-19. O caso ocorreu entre as estações Santana e Carandiru do metrô e um homem que estava no local compartilhou as cenas nas redes sociais. As passageiras não foram identificadas.

Nas imagens, as mulheres aparecem sentadas em lugares opostos do vagão, quando começam a gritar uma com a outra. A passageira sem máscara responde que não irá sair do vagão e que pagou para entrar no transporte. A outra mulher diz que o comportamento da primeira é uma “falta de respeito” com os demais passageiros e ameaça tirá-la do vagão.

“Eu desço a hora que eu quiser”, é possível ouvir a passageira sem máscara falar. Ela então tem a bolsa arrancada das mãos e atirada para fora do vagão. Enquanto ela procura pelos pertences, acaba empurrada do vagão pouco antes das portas se fecharem.

Após a expulsão, os demais passageiros riem inicialmente da mulher, mas em seguida a aplaudem. Segundo o autor da publicação, ela se identificou como enfermeira. “Uma cidadã estava sem máscara no vagão do metrô. Uma enfermeira pediu por gentileza para que ela colocasse a máscara novamente. Essa cidadã ofendeu a enfermeira”, escreveu o passageiro.

Ao UOL, o Metrô informou que não houve reclamação ou algum tipo de registro da confusão envolvendo as duas mulheres. O órgão, no entanto, informou que exige o uso de máscaras nos locais de circulação pública e que, além de campanhas para o estímulo do uso do item, a companhia inseriu no aplicativo a opção de comunicar rapidamente sobre passageiros que não a utilizam.

O Metrô também informou que capacitou colaboradores para orientar os passageiros sobre a utilização do item e ainda para retirar de viagem “aqueles que insistirem no descumprimento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A eficácia dessas medidas depende da colaboração de passageiros que, além de usar as máscaras corretamente, podem comunicar o não uso ou utilização incorreta das máscaras a qualquer funcionário do Metrô ou pelo SMS-Segurança (11 97333-2252) e aplicativo MetroConecta (Android e iOS)”, diz comunicado.7

Mulher se recusa a colocar máscara em vagão de metrô e é expulsa por passageira: https://t.co/sBnd0IMJrn pic.twitter.com/opXq5soGR4 — O POVO (@opovo) January 13, 2022