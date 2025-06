Parque no Pará é fechado após ave morrer com suspeita de gripe aviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Museu Paraense Goldi anunciou nesta quarta (11) o fechamento temporário do Parque Zoobotânico, no Pará, após a morte de uma ave da espécie mutum-cavalo (pauxi tuberosa), em decorrência de um comprometimento respiratório. As autoridades sanitárias locais trabalham com a hipótese de uma infecção por gripe aviária.

Em nota, a administração do museu disse que a equipe veterinária do parque encontrou um exemplar adulto da ave com dificuldades de respiração. Durante o exame clínico, a ave faleceu e o caso foi notificado à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, que coletou material biológico para análise.

Em casos de suspeita da doença, o protocolo de biossegurança do Ministério da Agricultura exige que o local seja fechado até que o resultado dos exames laboratoriais sejam divulgados –o que deve acontecer em 72h.

“A reabertura do Parque Zoobotânico ou a indicação de novas medidas sanitárias dependerá da avaliação, a partir do resultado destes exames”, disse o museu em nota.

Segundo o museu, a ave era moradora antiga do local.