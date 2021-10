Papagaios-de-peito roxo são devolvidos à natureza em Minas Gerais

A ação faz parte do Projeto Voar, que tem como objetivo a conservação de espécies de animais silvestres da fauna brasileira

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em parceria com o Waita Instituto de Pesquisa e Conservação e o Instituto Estadual de Florestas (IEF), devolveu, na sexta-feira passada (22), 18 papagaios-de-peito-roxo à natureza, em Minas Gerais. A ação faz parte do Projeto Voar, que tem como objetivo a conservação de espécies de animais silvestres da fauna brasileira são vítimas de tráfico ou que estão ameaçados de extinção.

As aves foram libertadas na Fazenda Esperança, em Dom Joaquim. Dez das aves receberam colares eletrônicos para monitorar a sua localização.

Foram realizados os processos de identificação, avaliação, diagnóstico, tratamento e reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Belo Horizonte, antes da soltura das aves. Os animais também passaram por um período de aclimatação para facilitar o processo de adaptação na vida livre.

Após cuidados especializados, as aves vão para as Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas) cadastradas pelo Ibama. O Instituto Estadual de Florestas (IEF), juntamente com o Waita, indicam os locais adequados. A ação também tem como base a educação ambiental e a pesquisa tem apoio da Loro Parque Fundación, Prefeitura de Dom Joaquim, universidades federais de Minas Gerais, zoológicos, mantenedores de fauna, criadores e empresas parceiras.

Espécie papagaio-de-peito-roxo

O papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) é uma ave sul-americana da família Psittacidae que ocorre na região Sudeste à região Sul do Brasil, no norte da Argentina e no Paraguai. É endêmica da mata atlântica, sendo associada às florestas de araucárias na porção Sul do Brasil. Estima-se que existam menos de 4.000 indivíduos adultos em vida livre.

No Brasil a espécie encontra-se ameaçada de extinção e a perda de habitat é uma das principais ameaças que enfrenta, sendo a situação agravada ainda pelo tráfico de animais. Esses fatores, em conjunto, fazem com que a população esteja em declínio, por isso, é importante garantir ações de proteção e combate ao tráfico.

As informações são do Ibama.