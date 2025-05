Papa Leão 14 já celebrou missas em São Paulo e em Campinas

CLAUDINEI QUEIROZ E BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Pelo menos em quatro oportunidades, o papa Leão 14, então cardeal Robert Francis Prevost, já esteve no Brasil para participar de eventos ligados à Igreja Católica.

A primeira foi em 2008, quando era padre-geral da Ordem de Santo Agostinho, para participar da celebração de posse de um padre na paróquia Santo Antônio, localizada no bairro Ponte Preta, em Campinas, no interior paulista.

A Ordem de Santo Agostinho, uma das mais importantes e tradicionais da Igreja, foi fundada no século 13 e é baseada em princípios de caridade e proximidade aos pobres.

Na ocasião, ele participou da missa com outros padres e o então arcebispo metropolitano de Campinas, dom Bruno Gamberini, que morreu em 2011. Na sequência, tirou fotos com seus confrades agostinianos, imagens que foram divulgadas nesta quinta-feira (8).

“O padre Robert Francis Prevost era superior geral dos agostinianos e tinha a missão de visitar, cuidar e orientar a congregação. Por isso, visitava as casas do mundo todo”, conta o padre Luiz Carlos Magalhães, que estava presente na missa com o agora papa Leão 14, em 2008.

Segundo dom Cícero Alves de França, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, a segunda vez que o pontífice veio ao país foi no dia 3 de dezembro de 2012, quando celebrou uma missa na paróquia São Carlos Borromeu, no Belém, bairro da zona leste de São Paulo.

E, de acordo com dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), o então cardeal Prevost teria visitado as cidades de Guarulhos (SP) e Belo Horizonte (MG), em 2012 e 2013, respectivamente, também como padre-geral dos agostinianos.

Por isso, dom Cícero diz que o líder da Igreja Católica tem conhecimento da realidade brasileira e “proximidade” com o país.

Tanto que ele havia aceitado um convite da CNBB para ser o pregador do retiro da Assembleia-Geral da entidade, que ocorreria entre 30 de abril e 9 de maio. As passagens, inclusive, já estariam compradas. No entanto, com a morte do papa Francisco, o evento foi cancelado.

Outro ponto de aproximação com o Brasil é que, segundo Christopher White, correspondente do National Catholic Reporter no Vaticano, o português é um dos idiomas em que Leão 14 é fluente, assim como inglês (sua língua materna), espanhol, italiano e francês. Ele ainda lê latim e alemão.

QUEM É O NOVO PAPA

Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Prevost ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho em 1977 e fez os votos perpétuos em 1981.

Formado em Matemática pela Universidade Villanova, tem mestrado em Teologia pelo Catholic Theological Union, em Chicago, e doutorado em Direito Canônico pelo Colégio Pontifício de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Ele é tido como mais progressista no campo social do que outros cardeais americanos -considerados conservadores e, em muitos casos, opostos a Francisco-, mas sem inclinação para alterar a doutrina católica.

Por causa de sua experiência missionária, chegou ao Peru nos anos 80, viveu por duas décadas no país e se naturalizou peruano. Em 1998, retornou aos EUA para chefiar a ordem agostiniana na sua cidade natal.

Leão 14 voltou ao Peru em 2014, quando o papa Francisco o nomeou para a diocese de Chiclayo, no norte do país. Ele se tornou bispo de Chiclayo no ano seguinte e atuou como vice-presidente e membro do conselho permanente da Conferência Episcopal Peruana de 2018 a 2023.

Em seu discurso na sacada da basílica, o novo papa proferiu parte de sua fala em espanhol.

Agradeceu ao papa Francisco e disse que ser “filho de Santo Agostinho, agostiniano, que disse ‘com vocês sou cristão, para vocês, bispo'”.